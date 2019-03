Drama v Hoferju, delavko odpeljal rešilec

PREVOJE – Ob 21.39 se je na Kranjski cesti v Prevojah v občini Lukovica v podjetju Hofer logistika pri uporabi ročnega viličarja poškodovala delavka, poroča uprava za zaščito in reševanje. Reševalci NMP Domžale so jo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. Obveščene so bile pristojne