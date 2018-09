VIDEO: Ognjena drama na hrvaškem polotoku, požara še ni konec

Še zahtevnejši pogoji za gašenje

ZAGREB – Na hrvaškem polotoku Pelješac so danes uspešno preprečili širjenje požara, ki je izbruhnil v torek zjutraj, je potrdil hrvaški minister za obrambomed obiskom na ogroženem območju. Pričakuje, da bo požar na Pelješcu pod nadzorom do četrtka, a je opozoril, da večja nevarnost zdaj grozi zaradi novega požara na območju Metkovića.Požar pri Orebiću na Pelješcu s 75 gasilskimi vozili gasi približno 300 gasilcev in nekaj več kot 100 hrvaških vojakov, je dejal Krstičević, od zgodnjih jutranjih ur pomagajo tudi tri gasilska letala.Hrvaški minister za obrambo pričakuje, da bodo požar omejili do četrtka, ko naj bi se zvečer umiril močan veter. Obžaloval je, da so v torek zgoreli štiri stanovanjske hiše, več vinogradov in oljčnih nasadov, a poudaril, da v požaru nihče ni bil poškodovan.Požar na Pelješcu je največji letošnji požar na hrvaški obali. Vremenoslovci na regionalni televizijski postaji N1 so danes objavili satelitske posnetke, na katerih je videti oblake dima na Pelješcem.V torek je izbruhnil tudi požar v občini Kula Norinska pri Metkoviću. Na tem območju je več kot 100 gasilcev, ki jim pri gašenju pomagajo tudi gasilska letala. Krstičević je danes dejal, da so razmere na tem območju za gašenje zahtevnejše kot na Pelješcu.