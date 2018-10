HVAR – Po najobilnejših padavinah v Dubrovniku, ki so jih kadar koli zabeležili v tem mestu, so vremenske nevšečnosti v torek hudo prizadele še Hvar. V prelivu med Hvarom in Visom je nastala vodna tromba, ob 17.15 pa je bilo poplavljeno hvarsko pristanišče, piše Dalmacija danas.Hvar in njegovo okolico so nekaj ur kasneje ponovno udarile močne padavine. Padlo je 25 litrov dežja na kvadratni meter. Tamkajšnji gasilci so na facebooku zapisali, da so do 22. ure več kot 15-krat črpali vodo iz kleti, stanovanj in domov. Opozarjajo pa tudi na previdnost zaradi nanosa kamnov s prodišč in na to, da so poškodovane zunanje stene hotela Amfora in obstaja nevarnost, da kaj pade na mimoidoče.Več na priloženih videoposnetkih.