VIDEO: Ni ji ukradel Božička: kljub pogovoru s Trumpom še naprej verjame 

Veliko zdravja, ljubezni in blagostanja so tri najpogostejše želje med božično-novoletno evforijo. Kako pomembne so v resnici, sta ob koncu leta spoznala tudi Boris Cavazza in Ksenija Benedetti, saj sta prebrodila eno težjih obdobij skupnega življenja. Bolezen bi jima skoraj uničila družinske praznike, a se ji nista pustila ter jo z veliko podpore premagala in se obdarila z najlepšim darilom.