VIDEO: Nevsakdanji ulov pri Piranskem zalivu, dolg osem metrov

SAVUDRIJA – Savudrijski ribičje ujel morskega psa, dolgega skoraj osem metrov in težkega skoraj dve toni.V petek zvečer je ribič blizu Piranskega zaliva okoli 60 metrov od savudrijske obale v morje vrgel tri mreže, v soboto pa je našel le dve. Na veliko presenečenje je ugotovil, da se je v tretjo mrežo ujelo nekaj velikega. Na pomoč je poklical dva ribiška kolega, ki sta mu ulov pomagala odvleči do pristanišča. Tam so ribiči ugotovili, da se je v mreže ujel morski pes. Ker se je zapletel v okoli 140 metrov mreže, so imeli ribiči kar nekaj dela, da so ga osvobodili.Pod objavo novice na Istrametu je eden izmed komentatorjev šaljivo zapisal: »Slovenci so že objavili, da gre za slovenskega morskega psa, ki so ga Hrvati ugrabili. Zato so ga naši ribiči takoj izpustili.«