Pov odbojki se je začelo srbsko slavje. V slačilnici se je pelo in pilo. Narodnjaške pesmi in ljubezenski stihi so glasno odmevali, brez zaklinjanja Srbiji pa seveda tudi ni šlo.Srbija je res svetovna odbojkarska velesila v obeh konkurencah, tudi odbojkarice so namreč pred kakšnim mesecem dni postale evropske prvakinje. Moški so doslej osvojili 10 evropskih odličij (tri zlata, eno srebrno, šest bronastih), dve svetovni (srebrno in bronasto) in dve olimpijski (zlato in bronasto), ženske pa pet evropskih (tri zlata, srebrno in bronasto), dve svetovni (zlato in bronasto) in eno olimpijsko (srebrno).»Rad te imam, Srbija!« se je slišalo iz slačilnice 'orlov'.