VIDEO: Ljudje stradajo, predsednik pa na sočen zrezek

Kdo je ta čudak?

CARACAS – Na sto tisoče Venezuelcev beži iz države, kjer milijoni stradajo, saj v državi primanjkuje praktično vseh življenjskih potrebščin in hrane. Vendar ni za vse tako hudo, je razkril posnetek, ki je zaokrožil po spletnih omrežjih, na katerem socialistični predsednik državeuživa dobrote v restavraciji priznanega kuharja v Turčiji.Maduro je skupaj s svojo soprogo obiskal restavracijo Nusr-Et, katere lastnik je znani kuhar, znan tudi kot Salt Bae. Ta je lani postal internetna senzacija, ko je nekdo na YouTubu odkril nejgove posnetke, kako senzualno obdeluje hrano. Priljubljenost je dobro unovčil in odprl več restavracij na treh kontinentih, meso v njih pa prodaja za nekaj sto dolarjev.Sedaj pa je slavni kuhar objavil posnetek Madura, ki uživa, ko mu Gokce reže sočno meso, predsednik pa komentira: »Samo enkrat v življenju doživiš kaj takega«. Posnetek je kmalu izbrisal, a prepozno, saj se je že razširil po spletu in seveda naletel na ogorčenje lačnih Venezuelcev, jezni pa so bili tudi na kuharja, da je stregel človeku, ki ga imajo številni za tirana.Vodja venezuelske opozicije, ki je pobegnil iz države, da ga ne bi prijeli, je na twitterju zapisal: »Medtem ko večina naših državljanov umira zaradi lakote, sta se Nicolas Maduro inzabavala v eni najdražjih restavracij na svetu.«Oglasil se je tudi ameriški senato, velik kritik Madura, in se obregnil ob kuharja: »Nimam pojma, kdo je ta čudak, a vidim, da je zelo ponosen, ker je gostil debelega diktatorja iz države, kjer 30 odstoktov ljudi je enkrat na dan.«Maduro je na nacionalni televiziji priznal, da je jedel v luksuzni restavraciji v Carigradu, pri tem pa ni pokazal niti kančka slabe vesti: »Bili smo gosti Nusreta. Malo smo se pogovarjali in bilo je zelo zabavno. Rekel je, da obožuje Venezuelo.«