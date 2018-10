HVAR – Otok Hvar so v torek zvečer zajeli hudi nalivi in poplave. Samo do 22. ure so gasilci imeli 15 intervencij, saj so morali črpati vodo iz številnih stanovanjskih in poslovnih objektov. Najhujše je bilo v mestu Hvar, medtem ko na drugi strani otoka, v Jelsi in Starem Gradu, ni padla niti kapljica dežja. Močno deževje je prenehalo ob 21. uri, sanacija objektov pa še poteka.