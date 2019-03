VIDEO: Je to posnetek tik pred strmoglavljenjem letala? Žrtve dobivajo imena

Pilot je opozarjal





Vzrok nesreče ni jasen



Umrl tudi srbski državljan

ADIS ABEBA – Letalska družba Ethiopian Airlines je po nedeljski smrtonosni nesreči skoraj novega letala tipa boeing 737 max 8, pri čemer je umrlo vseh 157 ljudi na krovu, danes prizemljila svojo floto teh letal, čeprav vzrok nesreče še ni znan.Strmoglavljenje le nekaj mesecev starega boeinga 737 max 8 je bilo precejšnje presenečenje. Ethiopian Airlines je to letalo kupil novembra lani in je od takrat opravilo okoli 1200 ur letenja. Družba velja za zanesljivega letalskega prevoznika, ki leti po vsem svetu, tudi v New York, London, Bangkok in Dubaj. Tudi pilot letala je veljal za izkušenega in je bil pri družbi zaposlen od leta 2010.Po dosedanjih ugotovitvah je imelo letalo »nestabilno hitrost vzpenjanja«. Pilot letala je kontrolo letenja opozoril, da ima težave, in se je hotel vrniti na letališče, je v nedeljo pojasnil prvi mož Ethiopian Airlinesa. Na spletu se je pojavil tudi domnevni posnetek, ki prikazuje potnike malce pred strmoglavljenjem.Zakaj je prišlo do nedeljske nesreče, še ni jasno. Letalo, ki je iz Adis Abebe potovalo v Nairobi, je strmoglavilo kmalu po vzletu. Nesreče ni preživel nobeden od 157 ljudi na krovu. Med njimi so bili potniki 35 različnih narodnosti, tudi številni Evropejci. Po podatkih zunanjega ministrstva med njimi ni Slovencev. V Etiopiji so sicer za danes razglasili dan žalovanja.Žrtev že dobivajo identiteto., slovaški zastopnik in podpredsednik Slovaške nacionalne stranke, je na svojem facebooku objavil, da sta med mrtvimi njegova žena in dva otroka. Umrl je tudi, šef Tamarind Group, podjetja ki ima restavracije po Afriki. Znani so tudi ruski državljani, ki so umrli med strmoglavljenjem. To soin. Med mrtvimi so tudi trije zdravniki iz Avstrije in državljan Srbije(54).