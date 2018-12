VIDEO: Izredne razmere kmalu v Sloveniji? Ponekod je zapadlo več kot pol metra snega

Nekatera območja na Balkanu je te dni zajelo obilno sneženje. Marsikje je neprekinjeno snežilo več kot 24 ur, največ težav pa je ujma povzročila na območju Sarajeva in Bijeljine na vzhodu BiH, kjer je ponekod zapadlo več kot pol metra snega. V občinah Konjic in Jablanica so v soboto zvečer razglasili celo naravno nesrečo, je poročal Tanjug.Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug so bile v večjem delu občine Konjic prekinjene prometne povezave, mnogi so ostali brez električne energije in telefonskega omrežja. Posredovali so tamkajšnji poklicni gasilci.V Jablanici je zapadlo okoli pol metra snega, zaradi česar so tudi tam mnoge ceste neprevozne, več naselij pa je ostalo brez električne energije. Še debelejšo, kar 70-centimetrsko snežno odejo so namerili na območju občine Prozor - Rama, a o večjih težavah ne poročajo.Sneg je pobelil tudi del Hrvaške. Snežilo je v Gorskem kotarju, Liki, Slavoniji, Baranji ter v srednjem in severozahodnem delu države. Prav tako je bela odeja po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina prekrila večino krajev v hribovitem zaledju Dalmacije, med drugim o snegu poročajo tudi iz obalne Brele in z otoka Brač.