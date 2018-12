VIDEO: Gospodarska katastrofa: besni protesniki povzročili kaos

PARIZ – Prizadetim francoskim trgovcem je minister za gospodarstvoobljubil konkretne in neposredne odgovore, medtem ko naj bi predsednik državev začetku prihodnjega tedna objavil nove ukrepe v odgovor na proteste, ki so bili kljub okrepljeni varnosti v soboto znova tudi nasilni.V Parizu potekajo čistilne akcije po sobotnih izgredih, v katerih so protestniki sežigali vozila in razbijali izložbe. Kot so sporočile oblasti, so po vsej državi prijeli 1723 protestnikov, od tega so jih pridržali 1220. Protesti t. i. rumenih jopičev, ki v Franciji potekajo že od sredine prejšnjega meseca, so se v preteklih tednih močno zaostrili. V soboto se je protestov po vsej državi udeležilo okoli 136.000 ljudi, od tega 10.000 v Parizu.Znova je izbruhnilo nasilje, uporabili so solzivec in vodne topove proti protestnikom, a je bilo nasilja veliko manj kot prejšnjo soboto. Poškodovanih je 180 ljudi. Policija je ukrepala veliko odločneje kot pred tednom dni. Za red je skrbelo 90.000 policistov, samo v Parizu 8000, in prvič tudi 14 oklepnih vozil. V Parizu so po podatkih pariških oblasti prijeli 1082 protestnikov, medtem ko so jih preteklo soboto 412.