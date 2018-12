VIDEO; FOTO: Grozeči vulkan, ki je ubil na desettisoče ljudi

Anak Krakatoa. FOTO: Reuters

Anak Krakatoa. FOTO: Reuters

Anak Krakatoa FOTO: Reuters

Anak Krakatoa. FOTO: Reuters

Anak Krakatoa. FOTO: Reuters

Anak Krakatoa. FOTO: AP

DŽAKARTA – Z zadnjimi aktivnostmi je vulkan Anak Krakatoa, ki leži v Sundskem prelivu med Sumatro in Javo v Indoneziji, ponovno opomnil nase in svojo velikansko smrtonosno moč. Aktivnosti vulkana so sprožile cunami, ki je, več kot 1000 ljudi je ranjenih, mnoge stavbe pa so v ruševinah. Cunamiji, ki jih sproži vulkanski izbruh, so sicer relativno redki, pogosteje jih povzročajo potresi.Anak Krakatoa, ki ima premer približno dva kilometra, njegov najvišji vrh pa je 324 metrov nad gladino morja, vsako leto pa zraste še za približno šest metrov, je bil še posebej aktiven od junija, večkrat je v nebo poslal oblake prahu, oktobra pa so deli lave skoraj zadeli neko turistično ladjo, ki je plula blizu otoka.Anak Krakatoa (v pepovodu to pomeni otrok Krakatoe) je nastal okoli leta 1928 na mestu legendarnega vulkana Krakatoa. Izbruh Krakatoe 26. avgusta 1883 je bil eden najbolj smrtonosnih vulkanskih izbruhov, saj je povzročil smrt več kot 36.000 ljudi. Tudi takrat je izbruh sprožil cunami, ki je tudi zahteval največ žrtev.Zaradi silovitega izbruha, katerega moč je bila približno 13.000-krat večja od eksplozije jedrske bombe, ki so jo ZDA odvrgle nad Hirošimo ob koncu 2. svetovne vojne, je otok izginil v morju. Siloviti pok se je po izbruhu vulkana še štiri ure kasneje slišal v 3600 kilometrov oddaljenih krajih. Zamračitve zaradi pepela so se pojavljale še tri leta po izbruhu.