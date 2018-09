VIDEO: Divji orkan že zahteval smrtne žrtve

REUTERS Orkan Florence v Severni Karolini. FOTO: Reuters

Grozi epsko uničenje

REUTERS Najhuje je v New Bernu. FOTO: Reuters

WILMINGTON – Orkan Florence je te dni dosegel zahodno obalo ZDA in povzročil pravo razdejanje. Najhuje je v zvezni državi Severna Karolina, od koder že poročajo tudi o smrtnih žrtvah. Umrla sta ženska in osemmesečni otrok, potem ko se je na hišo zrušilo drevo. Moški, ki je bil z njima, se hudo poškodovan zdravi v bolnišnici.Umrla je tudi ženska, ki je doživela srčni zastoj, vendar pa se reševalci zaradi neprevoznih cest niso pravočasno prebili do nje. Mediji pa poročajo še o četrti žrtvi: smrtno se je ponesrečil moški, ki je poskušal priklopiti električni agregat.Sicer pa je orkan v Severni Karolini z močnim vetrom in obilnimi padavinami že povzročil pravo razdejanje. V hotelu v Jacksonvillu je bilo ujetih 70 gostov, potem ko se je zrušila streha, gasilci pa so poročali tudi o za košarkarsko žogo velikih luknjah v steni. Veliko ljudi je bilo ujeti v sobah, gasilci pa so vse prepeljali v krizni center, kjer bodo preživeli noč.Najhuje naj bi bilo v mestu New Bern, kjer se ljudje bojujejo s hudimi poplavami. Reševalci so na varno prepeljali več kot 200 ljudi.Vremenoslovci beležijo tudi številne tornade in zelo velike valove. V Severni Karolini je sicer več kot pol milijona ljudi brez elektrike, ohromljen je promet, odpovedanih je tudi več kot 1300 letov. Oblasti svarijo, da se utegnejo razmere še močno poslabšati in da jim grozi epsko uničenje.Orkan Florence je širok 645 kilometrov, orkanski veter pa sega 225 kilometrov daleč od središča. V obeh Karolinah pričakujejo v naslednjih dneh tja do meter dežja. Na najbolj ogroženih območjih živi skoraj 11 milijonov ljudi, več milijonov so jih evakuirali, nekateri bodo ostali ujeti v poplavah. Škodo že vnaprej ocenjujejo na 60 milijard dolarjev.