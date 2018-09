VIDEO: Boril se je za življenje, mimoidoči pa so se le sprehodili mimo

RALEIGH – Orkan Florence k sreči ni uresničil najbolj črnih napovedi . Ker se neurje umirja, so ameriški meteorologi orkan zreducirali v »tropsko nevihto s hitrostjo vetrov le nekaj nad 100 kilometrov na uro«. Ameriški mediji so budno spremljali vremenske napovedi in ljudem pred malimi zasloni junaško poročali s terena. Tako je novinarja, ki je poročal za The Weather Channel, na prvi pogled skoraj odpihnilo.Videoposnetek prikazuje, kako se novinar z nogami čvrsto oprijema tal, da ga veter ne bi odnesel. A kaj kmalu se je izkazalo, da gre le za pretirano vživetje v vlogo nemočne žrtve, saj sta v kader stopila dva mimoidoča, ki ju veter niti najmanj ni motil in se za novinarja, ki je krilil z rokami in domnevno z zadnjimi močmi zrl v kamero, nista niti zmenila. Dramatično poročanje je tako postalo le še predmet posmeha.