VIDEO: Bežali s priljubljene plaže, kamenje padalo po ljudeh

ZAKINTOS – Z ene najbolj priljubljenih plaž na grškem otoku Zakintos prihaja strašljiv posnetek trenutka, ko se je utrgal del klifa. Na plaži Navagio, ki slovi po kulisi belih skal in sinjem morju, se je v četrtek sprožil plaz. K sreči v tistem trenutku ni bilo nikogar povsem pod klifom, pač pa nekaj metrov stran, sicer bi se končalo tragično.



Skale so sicer poškodovale sedem ljudi, plaz pa je sprožil visoke valove, ki so prevrnili nekaj čolnov ob obali.



Na plažo so takoj po nesreči poslali gasilce, njihova naloga je bila ugotoviti, ali je pod peskom in skalami morda kdo ujet. Območje je preletaval tudi helikopter.