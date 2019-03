Vesoljski zmaj pri Mednarodni vesoljski postaji

REUTERS Takole se je Dragon približeval Mednarodni vesoljski postaji.

REUTERS Elon Musk je zadovoljen, a čustveno izmučen.

Če se bo vesoljska ladja vrnila nepoškodovana, jo bodo uporabili za zahteven test, pomemben za varnost astronavtov.

Vesoljski zmaj se je po več zahtevnih manevrih spojil z vesoljskim oporiščem oziroma njenim modulom Harmony.

Novo ameriško vesoljsko ladjo Crew Dragon V2 (zmaj 2), tokrat brez posadke, so v ponedeljek iz vesoljskega centra na Floridi uspešno izstrelili na prvi zahtevni preizkus v vesolje, prva stopnja nosilne rakete je uspešno pristala na krovu posebne plavajoče ploščadi na Atlantiku.Vesoljski zmaj je nato skoraj 27 ur potoval v orbiti našega planeta in se počasi – s pomočjo laserskega merilnika razdalj in toplotne kamere ter s primerno hitrostjo – približeval Mednarodni vesoljski postaji. Po več zahtevnih manevrih je uspela spojitev z vesoljskim oporiščem oziroma njenim modulom Harmony, to se je zgodilo na višini 400 kilometrov.Edina potnika v njej sta bila lutka Ripley in mali plišasti model našega planeta. Lutka, ki je opremljena z več tipali in senzorji, je ime dobila po vesoljski junakinji iz 1979. posnetega znanstvenofantastičnega filma Alien (pri nas znanega kot Osmi potnik), v katerem je Ripleyevo upodabljalaBivalni del je opremljen z več kamerami, ki so posredovale dogajanje na krovu. Ladja je posadki pripeljala dobrih 200 kilogramov opreme. Sprva so astronavti v to vesoljsko ladjo vstopili z zaščitnimi maskami, šlo je za varnostni ukrep, ko pa so ugotovili, da ni težav, so nadaljevali brez njih.Trenutno so na Mednarodni vesoljski postaji poveljnik, ruski kozmonavt, ameriška astronavtkain kanadski astronavtZadnja dva sta novinca, prvič sta poletela v vesolje in tam prvič bivata, poveljnik oporišča pa je bolj izkušen.No, z vesoljskim zmajem so bili seveda zadovoljni tudi na zemlji:, gonilna sila in glavni konstruktor, je dejal, da je bilo videti skorajda neresnično in da je čustveno izčrpan, saj da je bilo vse zelo stresno.Seveda tega vesoljskega poleta še ni konec. Predvidoma v petek dopoldne po našem času se bo vesoljski zmaj ločil od Mednarodne vesoljske postaje, vključil zaviralne raketne motorje, vstopil v atmosfero ter odprl štiri padala. Pričakujejo mehak pristanek na Atlantiku.Pri vsakem koraku vrnitve na Zemljo pa se lahko kaj zatakne. Treba je dodati, da ima družba SpaceX precej izkušenj s tovornimi vesoljski zmaji. Pri njih ni bilo posebnih težav pri vrnitvi, a novi zmaj je večji, težji in bolj zapleten. Če se bo vrnil nepoškodovan, ga bodo uporabili še za en zahteven test, pomemben za varnost astronavtov, ki bodo na njegovem krovu potovali v vesolje: gre za preizkus reševanja pri prekinitvi poleta s pomočjo posebnih raketnih motorjev. Test naj bi izvedli čez dva meseca. Če bo uspešen, bosta prva dva astronavta z zmajem v vesolje, do vesoljskega oporišča, odpotovala že julija.Kako se bo razvijal program vesoljskega zmaja, bodo pokazali naslednji dnevi in meseci. Pri Nasi upajo, da bodo lahko po skoraj osmih letih, odkar so astronavti tja zadnjič poleteli na krovu shuttla, kmalu iz ZDA in z lastno satelitsko nosilno raketo ter novo vesoljsko ladjo potovali v vesolje in do Mednarodne vesoljske postaje. In da jim ne treba več plačevati 80 milijonov dolarjev za sedež na krovu ruske vesoljske ladje sojuz.