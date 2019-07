Več kot osem tisoč udarov strel v dveh urah

PULJ – Območje hrvaške Istre in Kvarnerja je ponoči zajela silovita ujma z močnim deževjem, nevihtnim vetrom in več kot 8.000 udari strel v dveh urah. Večje škode nevihta ni povzročila, so pa gasilci odstranili nekaj dreves, ki so padla na ceste.V Umagu in Novigradu je v tem kratkem času padlo 32 milimetrov dežja, v Poreču in Motovunu 15 milimetrov, v Pulju pa so ga namerili 13 milimetrov. Veter je po meritvah meteoroloških postaj na območju Pulja v sunkih dosegel hitrost 86 kilometrov na uro. Temperature so se po nevihti znižale za okoli pet stopinj.Istrski meteorološki portal Istramet podobno nevihtno dogajanje napoveduje tudi za danes, tudi tokrat lokalno pričakujejo močnejše nevihte. Obilnejše deževje bo predvidoma ponehalo v nedeljo sredi dneva.