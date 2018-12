V ŽIVO: Prvi Zemljani že v letu 2019, nas čaka še kar nekaj ur

Medtem ko je na stari celini še kar nekaj ur do vstopa v novo leto, se je za nekatere že začelo. Trinajst ur prej, kot bomo to storili mi, je v leto 2019 skočilo slabih 200.000 prebivalcev Samoe v Oceaniji. Nebo nad tamkajšnjo prestolnico Apio je razsvetlil ognjemet, domačine in turiste pa razveseljujejo tudi plesalci in žonglerji. V novo leto so ob 11. uri vstopili tudi prebivalci Kiribatija in Tonge.Območje Južnega Pacifika sicer nudi prav posebno priložnost, ko gre za vstop v novo leto. Tisti, ki si želijo nazdraviti več kot enkrat, lahko s Samoe odletijo v le 164 kilometrov oddaljeno Ameriško Samoo, ki leži na drugi strani datumske meje in bo v novo leto stopila kot čisto zadnja na Zemlji, navaja nemška tiskovna agencija dpa.Samoi bosta medtem z vstopom v novo leto kmalu sledili tudi Nova Zelandija ob 12. uri in Avstralija ob 14. uri, vmes pa bodo s kozarci trčili tudi na nekaterih vzhodnih ruskih ozemljih.Več sledi ...