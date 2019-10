V ŽIVO: Evropski poslanci zaslišujejo slovenskega predstavnika

BRUSELJ – V Evropskem parlamentu v Bruslju med 18.30 in 21.30 poteka zaslišanje slovenskega komisarskega kandidata Janeza Lenarčiča, ki mu je novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zaupala resor za krizno upravljanje. Poleg njega bodo evropski poslanci izprašali še kandidate Belgije, Malte, Francije in Portugalske.



Lenarčič je v odgovorih na pisna vprašanja evropskih poslancev izpostavil nujnost celostnega pristopa, ki bo ustrezno povezal humanitarne, razvojne, varnostne in podnebne vidike, saj to terjajo vse hujši izzivi, ki se stopnjujejo s podnebnimi spremembami.

Na vprašanje, kaj ga motivira, pa je Lenarčič v pisnih odgovorih poudaril, da želi, ko bo čez pet let pogledal nazaj, videti manj trpljenja in odpornejše družbe, bolj zdravo naravno okolje ter Evropejce, ki verjamejo v prihodnost.



V 15-minutnem uvodnem nagovoru je izpostavil, da je bil oddelek, iz katerega je nastal današnji generalni direktorat za evropsko civilno zaščito in humanitarno pomoč, ustanovljen leta 1992 tudi v odziv na vojne v bivši Jugoslaviji.



Poudaril je še, da je takrat visoki komisar ZN za begunce vzpostavil urad v Sloveniji, ki se mu je pridružil tudi sam, da bi pomagal beguncem, ki so pribežali v Slovenijo. To je bil njegov prvi, skromen humanitarni prispevek, je dejal.

Med izzivi je izpostavil vse daljše in hujše humanitarne krize, vse pogostejše nesreče naravnega in človeškega izvora ter obenem vse več groženj multilateralni ureditvi ob krepitvi protekcionizma in vse hujše učinke podnebnih sprememb.



A vsi ti izzivi so po njegovih besedah priložnosti za izboljšanje razmer, pri čemer je izpostavil tri prioritete: izboljšati odzivanje na krize, preventivo in pripravljenost ter okrepiti vidnost kriznega upravljanja EU, pri čemer bo veliko pozornosti namenil komunikaciji.



Ob tem je evropske poslance pozval k podpori predlagani 30-odstotni krepitvi proračuna za humanitarno pomoč v naslednjem večletnem evropskem proračunu, saj je ta po njegovih besedah nujna za uresničevanje ambicioznega načrta.



Na koncu uvodnega nagovora je ponovil, kar je poudaril že v pisnih odgovorih na vprašanja poslancev: ko se bo čez pet let ozrl nazaj, želi videti manj trpljenja, odpornejše družbe, bolj zdravo naravno okolje in Evropejce, ki bolj verjamejo v prihodnost.

