V zdravilišču se širi epidemija nanovirusa, okuženih 180 ljudi

V specializirani bolnišnici Krapinske Toplice na Hrvaškem, streljaj od slovenske meje, se soočajo z izrednim zdravstvenem stanjem. Kar 180 pacientov, zdravnikov in ostalega medicinskega osebja, je zajela epidemija nanovirusa, piše RTL.



»Vse se je začelo zelo hitro. Slabost, bolečine in krči v želodcu, diareja, bruhanje. Po tem sem se počutila nekoliko bolje, a sem bila brez teka. Nič nisem mogla jesti,« je pojasnila Božena Batiša, terapevtka iz Krapinskih Toplic.



Vzrok epidemije je nanovirus oziroma trebušna viroza. V petek so se pojavili prvi simptomi, čez vikend pa je število obolelih naglo naraslo. S higienskimi ukrepi in ob pomoči ekipe z infekcijske klinike jim je uspelo epidemijo zajeziti, tako da je po slabem tednu »le« še pet novih pacientov.



Nanovirus se širi zelo hitro in tudi po zraku, najpogosteje pa s hrano in z vodo. V bolnišnici so zanikali možnost okužbe s hrano, predvidevajo pa, da je virus v bolnišnico prinesel zunanji obiskovalec.