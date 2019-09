V tej kliniki zdravijo hudo bolne otroke, staršem pa ničesar ne zaračunajo

Ni vse lepo, kar se sveti

MEMPHIS – V ZDA obstaja raziskovalna bolnišnica St. Jude , ki je specializirana za redke in najtežje (agresivne oblike raka) pri otrocih. Zdravijo otroke z vsega sveta in kot je navedeno na njihovi strani, sta zdravljenje in hospitalizacija povsem brezplačna. »Starši ne prejmejo računa, saj smo prepričani, da je pomembnejše, da se posvetijo otroku,« je zapisano na spletni strani. Pri njih so se menda zdravili že otroci iz Srbije in Bosne, kot je razvidno iz objavena facebooku. Ta se je v San Franciscu udeležil večerje za donatorje.St, Jude zdravi in raziskuje bolezni otrok in mladostnikov do 21. leta starosti, ki trpijo za redkejšimi boleznimi raka, možganskimi tumorji, levkemijo, redkimi boleznimi na področju hematologije ... Osnovali so jo leta 1962, dnevni stroški so 2,8 milijona dolarjev, pacienti pa ne plačajo ničesar. Je neprofitna medicinska korporacija, ki so jo v Ameriki oprostili plačevanja davkov. Celotno osebje, zdravljenje in hospitalizacija se financirajo izključno z donacijami posameznikov in podjetji. Edini strošek za starše je pot do bolnišnice.Kot piše Milanovich, je pred ustanovitvijo bolnišnice v 60. letih prejšnjega stoletja umrlo 90 odstotkov otrok z rakom, zdaj jih zaradi raziskav in izboljšav na področju zdravstva le še 12 odstotkov. Kot je zapisano na spletni strani klinike, so zdravniki vključeni v zdravstveno mrežo po vsem svetu, kjer izobražujejo tudi druge zdravnike.Kljub temu da je bolnišnica v vseh teh letih pozdravila že veliko število otrok, so nekateri starši iz Srbije pod objavo Milanovicha že opisali izkušnje, ki so jih imeli s to ustanovo. Neka mati je dejala, da so že nekaj ur po tem, ko so posredovali vso zdravstveno dokumentacijo, iz ZDA dobili pozitiven odgovor, druga pa je imela slabo izkušnjo: »Se opravičujem, ampak starši maleso stopili v kontakt s kliniko, a so jih zavrnili. Tisa trpi za redko obliko možganskega tumorja.«St. Jude je v 60 letih dela postal menda največji raziskovalni center za otroke v svetu s poudarkom na osnovnih biomedicinskih znanostih, hematološki onkologiji in otroški zdravstveni negi.