V Nigeriji ugrabili švicarsko ladjo, na njej Slovenec

29- krat so pirati napadli v le treh mesecih.

V Gvinejskem zalivu so napadi vse pogostejši.

Ženeva – Čeprav so zlati časi piratstva mimo, gusarji še vedno prežijo na plen izza otokov in ožin, največ ob obalah Afrike. In so zdaj spet udarili. Približno 45 milj od nigerijskega otoka Bonny Island so zaskočili trgovsko ladjo MV Glarus švicarske družbe Massoel Shipping, ki je iz mesta Lagos v Gvinejskem zalivu v pristanišče Port Harcourt tovorila žito, in za talce vzeli 12 od 19 članov posadke.Po pisanju Reutersa so talci iz Filipinov, Slovenije, Ukrajine, Romunije, Hrvaške in Bosne. Družine ugrabljenih mornarjev so že obvestili o dogodku.Poklicali smo tudi na Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), kjer o domnevni ugrabitvi slovenskega državljana še niso bili obveščeni.Ugrabitve z namenom izsiliti odkupnino so zelo pogost modus operandi modernih piratov. In prav slednjega se verjetno nadejajo s svojimi 12 talci. »Kolikor vemo, si je tolpa pot na ladjo utrla z dolgimi lestvami, prerezali so varnostno bodečo žico in zavzeli nadzor nad ladijskim mostom. Uničili so vso komunikacijsko opremo in za talce vzeli 12 članov posadke,« so sporočili iz švicarske družbe.»Varnost članov posadke, ki so jih zajeli, je na prvem mestu,« so še dejali in dodali, da tesno sodelujejo s tamkajšnjimi oblastmi in specialci, da bi locirali ugrabljeno posadko in ji zagotovili, da se varno in čim hitreje vrne domov. Za zdaj še niso znana državljanstva talcev, a podjetje Massoel Shipping naj bi švicarskemu zunanjemu ministrstvu že sporočilo, da med zajetimi ni švicarskih državljanov.Piratska dejavnost morda upada, a v afriških vodah je še kako živa. Sploh v Gvinejskem zalivu, kjer so le v prvi četrtini letošnjega leta zabeležili že 29 piratskih napadov, kar je približno 40 odstotkov svetovne piratske dejavnosti.