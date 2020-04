V grobnico virtualno

Spletni turizem v tem času povezuje svet.

Možnost virtualnega ogleda je odlična zamisel, se klanjajo številni spletni obiskovalci grobnice kraljice, navdušeni, da so egiptovske pristojne oblasti omogočile tudi obiske drugih kulturnih ustanov po državi.Za projekt je zaslužna egiptovska turistična agencija v sodelovanju s harvardsko univerzo, geslo Doživite Egipt od doma. Ostanite doma.Ostanite varni, pa je pritegnilo že mnoge. Obiskovalci si lahko med drugim ogledajo odlično ohranjene poslikave, ki razodevajo gradnjo grobnice, najrazličnejše okrasje, napise in najrazličnejše upodobitve na stenah ter kamnu, denimo, kip kraljice v objemu matere, kraljice. Sarkofag Meresank III. je shranjen v muzeju v Kairu, lahko izvejo virtualni obiskovalci, ki jih klik na miško ponese do številnih zanimivosti in pomembnih informacij. Bila je vnukinja slovitega kralja, njeno grobnico pa je leta 1927 odkril ameriški arheologSpletni turizem je tako mnogim odprl vrata v svet; ne le popotnikom, ki zaradi karantene trenutno žalostno ždijo doma, temveč tudi tistim, ki tudi sicer ne zmorejo potovati zaradi različnih razlogov, vse več organizacij in držav pa se strinja, da se je internet v kriznih okoliščinah izkazal za pravega rešitelja številnih ustanov in da bo kar dolgo igral ključno vlogo v povezovanju sveta in ohranjanju zgodovinske dediščine.