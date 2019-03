V grobnici odkrili napoj nesmrtnosti

Najdbe so stare dve tisočletji.

PEKING – V 2000 let stari grobnici so kitajski znanstveniki našli eliksir nesmrtnosti, ki ga omenjajo v starodavnih besedilih. Skrival se je v bronasti posodi. Bogataši in vplivneži so skozi stoletja vztrajno iskali napoj, ki bi jim dal večno življenje.Bronasta posoda z napojem je bila v grobnici iz obdobja zahodne dinastije Han, in čeprav je tam stala več kot dve tisočletji, se je v njej še vedno obdržalo približno 3,5 litra tekočine. »To je bilo prvič, da smo na Kitajskem našli mitološki napoj nesmrtnosti,« je navdušen, vodja arheološkega inštituta iz Luoyanga. »Tekočina je neprecenljiva za študiranje starodavne Kitajske, načina razmišljanja, iskanja nesmrtnosti in evolucije kitajske civilizacije.«Arheologi so bili sprva prepričani, da gre za alkoholno pijačo, saj je tekočina oddajala takšen vonj. Laboratorijske preiskave so pokazale, da je v njej veliko kalijevega nitrata in alunita, ki nista strupena, a se kljub temu pogosto uporabljata v pesticidih, gnojilih, najdemo ju tudi v gorivu za rakete.Arheologje pojasnil: »Grobnica nam je dala veliko materiala za raziskavo pogrebnih običajev in navad tistega obdobja ter vpogled v življenje premožnežev.« Poleg posode z napojem so izkopali veliko umetelno pobarvanih glinenih posod, predmetov iz žada in starin iz brona. Grobnica je v mestu Luoyang in meri 210 kvadratnih metrov.