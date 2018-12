V cunamiju umrlo več sto ljudi

Nihče ne ve, koliko ljudi je ostalo pod ruševinami.

40.000 ljudi je leta 1883 umrlo zaradi izbruha vulkana Krakatoa, ki je živ že tisočletja.

Šest in več metrov visoki val cunamija je mlel hiše pred seboj.

DŽAKARTA – V soboto zvečer ob 21.30 po našem času je v obale Jave in Sumatre udaril silovit cunami, ki naj bi ga sprožil izbruh vulkana Krakatoa v morskem prelivu Sunda. Potem ko so se nekateri prebivalci ob morju prvemu, šibkejšemu valu še lahko umaknili in si že oddahnili, je iz noči udaril drugi, po dosedanjih analizah potresoslovcev več kot šest metrov visoki val ter pod seboj mečkal in mlel hiše priobalnih naselij.Po dosedanjih informacijah je cunami zahteval več sto življenj, številka bo žal še naraščala, saj mnoge pogrešajo.Indonezijski geologi med drugim sumijo, da je cunami sprožila kombinacija visoke plime, ki je posledica luninih men, in podvodnega plazu, ki naj bi ga sprožil izbruh enega najnevarnejših vulkanov na svetu. Krakatoa je že tisočletja delujoč vulkan, katerega izbruh leta 1883, ko je umrlo skoraj 40.000 ljudi, eksplozijo pa so slišali in čutili tudi 5000 kilometrov daleč, znanstveniki proučujejo še danes.Sobotni cunami je najbolj prizadel provinco Pandeglang na zahodu Jave, kjer je umrlo 126 ljudi. Udarni val je zmlel kot 500 hiš in porušil devet hotelov, ki so v času praznične turistične sezone na obalah Jave in Sumatre nabito polni.Po izjavah očividcev, ki so bili v trenutku cunamija v hotelu v provinci Banten, je šest metrov visoki val udaril v zgradbo in za šalo podiral stene pred seboj.Po spletu je zakrožil grozljiv posnetek iz počitniškega naselja Tanjung Lesung, kjer je množica uživala na koncertu, ko je cunami udaril skozi odrsko zaveso čez oder in je voda zalila dvorano.Svetovni mediji so objavili tudi nasprotujoče si in kritične prispevke glede indonezijskih oblasti, ki so na začetku trdile, da ne gre za cunami, temveč le za plimni val. Predstavnik oblasti se je že opravičil in priznal, da so se zmotili. Na obalah Jave in Sumatre v ožini Sunda vladata kaos in strah, saj so prebivalce pozvali, naj se umaknejo z obale, ker obstaja velika nevarnost novih cunamijev.