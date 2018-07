V Aleksandriji izkopali rekorden sarkofag

Dragoceni kovanec iz starodavnega kopališča

Kdo je v krsti, je za zdaj še skrivnost.

Grobnica je bila nedotaknjena.

Arheologi so v Egiptu odkrili verjetno največji granitni sarkofag. Gre za 185 centimetrov visoko, 165 centimetrov široko in 265 centimetrov dolgo kamnito krsto, ki je bila zakopana približno pet metrov globoko. To pa ni vse, našli so tudi kip glave iz alabastra, verjetno podobo pokopane osebe. Strokovnjaki so pojasnili, da se starodavne krste ni nihče dotikal, odkar so jo zakopali pred tisoči leti. To naj bi dokazovala plast malte, ki prekriva grobnico.Odkritje so uvrstili v tako imenovano helenistično obdobje, ki se je začelo približno leta 332 pred našim štetjem s smrtjoin je trajalo do leta 31 pred našim štetjem, ko je nastalo rimsko cesarstvo.Našli so ga po naključju med izkopavanjem v aleksandrijskem okrožju Sidi Gaber. Ekipa je opravljala rutinski pregled tal, preden bi na območju začeli gradnjo ulice.Vodja izkopavanj in državnega oddelka za starine dr.je nad odkritjem navdušen in zdaj poskuša z ekipo izvedeti več o človeku, ki je v sarkofagu, in, seveda, zakaj je krsta tako velika. V zadnjih letih v Egiptu izdatno iščejo artefakte, saj so gonilo njihovega turizma. Dr. Ayman se lahko pohvali z vrsto izjemnih odkritij. Tako se mu je sreča nasmehnila že maja, ko je odkril ruševine starodavnega grško-rimskega kopališča, glineno posodje, bronasto orodje in kipec ovna.Najbolj dragocen artefakt iz tega sklopa je bil zlati novec z obrazom kralja, ki je vladal v tretjem stoletju pred našim štetjem in je bil prednik. Kovanec meri 26 milimetrov in tehta 28 gramov. Egipčansko ministrstvo za starine je pojasnilo, da je bil izdelan v obdobju vladanja kraljav spomin na njegovega očeta. Kopališče iz oranžnih zidakov je dolgo 16 metrov in široko 3,5 metra.