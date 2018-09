Umrl je predsednik

REUTERS FOTO: Jorge Silva, Reuters

HANOJ – Vietnamski predsednikje umrl za posledicami resne bolezni, so danes sporočili v Hanoju. Star je bil 61 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Umrl je v vojaški bolnišnici.Socialistično republiko Vietnam vodijo predsednik, predsednik vlade in predsednik komunistične partije. Dai Kvang je pridobil sloves strogega voditelja, ki ni bil strpen do drugače mislečih.Zadnji javni nastop je imel pred dvema dnevoma, ko se je v Hanoju srečal s kitajskimi politiki. Predsedniški položaj je prevzel aprila leta 2016, pred tem pa je več kot štiri leta vodil ministrstvo za javno varnost.