Umrl direktor bolnišnice v Vuhanu, okužene iščejo po stanovanjih

Okužene iščejo od vrat do vrat



Največ okuženih zunaj Kitajske na ladji Diamond Princess

Zaradi okužbe s koronavirusom je umrl direktor bolnišnice Vučang v Vuhanu, poroča tiskovna agencija China News. On je druga smrtna žrtev med medicinskimi delavci v zadnjem tednu, umrl je tudi direktor bolnišnice v mestu Ežov (prav tako v provinci Hubej).Doslej se je na Kitajskem okužilo več kot 1700 zdravstvenih delavcev, do konca prejšnjega tedna pa jih je umrlo najmanj šest.V Vuhanu, žarišču izbruha, so kitajske oblasti še poostrile ukrepe za zajezitev bolezni. Državni mediji poročajo, da pristojne službe izvajajo preglede od vrat do vrat, s čimer želijo identificirati vse okužene.V ponedeljek so v provinci Hubej zabeležili več kot 1800 na novo okuženih z virusom covid 19. Zunaj te province so sicer v torek zabeležili 79 novih okužb z virusom, kar je bistveno manj kot v začetku meseca, kitajske oblasti pa to zmanjšanje števila vidijo kot znak, da je širjenje virusa nadzorovano.Vendar pa je generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)v ponedeljek opozoril pred pretiranim optimizmom. Po njegovih besedah je treba trend upadanja novih primerov razlagati z veliko previdnostjo. »Trendi se lahko spremenijo, ko bodo prizadete nove populacije. Prezgodaj je reči, da se bo ta upad nadaljeval. Vsi scenariji ostajajo možni.«Zunaj Kitajske je koronavirus doslej zahteval štiri žrtve: na Filipinih, Japonskem, Tajvanu in v Franciji.Največ okuženih zunaj Kitajske je na ladji Diamond Princess , ki je od začetka februarja v karanteni v Jokohami, na krovu pa je tudi šest slovenskih državljanov. Okužilo se je najmanj 454 ljudi, od tega so 99 primerov odkrili v ponedeljek.