Ukaz: prizemljite vsa letala

WASHINGTON – Ameriški predsednikje z izvršnim ukazom v ZDA prizemljil letala boeing 737 max 8 in 9, potem ko je v nedeljski nesreči letala tega tipa v Etiopiji umrlo vseh 157 ljudi na krovu.»Od tega trenutka so vsa ta letala prizemljena,« je povedal in dodal, da bo Zvezna uprava za letalski promet (FAA) kmalu objavila vsa navodila.Novinarjem v Beli hiši je Trump dejal, da je glavna prioriteta varnost potnikov in da bo prizemljitev letal veljala do nadaljnjega.FAA je doslej vztrajala, da ni potrebe po ukrepanju, čeprav je več deset držav po svetu, pa tudi EU, že prepovedalo prelete teh letal, med zadnjimi danes Kanada.Kanadski minister za prometje ob tem pojasnil, da so odločitev sprejeli po tem, ko so prejeli nove dokaze glede nesreče. Satelitske slike so po njegovih besedah pokazale podobnosti glede vzorcev poletov letal boeing 737 max v Kanadi in tistega, ki je strmoglavilo v Etiopiji.Nedeljska nesreča boeinga 737 max 8 letalske družbe Ethiopian Airlines v Etiopiji je bila že druga nesreča tega tipa letala v petih mesecih. Oktobra lani je v Indoneziji strmoglavilo letalo nizkocenovnega prevoznika Lion Air, pri čemer je umrlo vseh 189 ljudi na krovu.Tudi podjetje Boeing predlaga prizemljitev vseh letal omenjenega tipa.