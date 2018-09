Ugrabljen Slovenec, njegova usoda neznana

LJUBLJANA – Ob obali nigerijskega otoka Bonny Island so pirati napadli trgovsko ladjo MV Glarus švicarske družbe Massoel Shipping in za talce vzeli 12 članov posadke od 19. Med ugrabljenimi je tudi Slovenec, so potrdili v švicarski družbi.Na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) so nam povedali, da za zdaj novih informacij nimajo, saj jih še preverjajo.Ladja je iz mesta Lagos v Gvinejskem zalivu v pristanišče Port Harcourt tovorila žito, ko so jo pirati zavzeli z dolgimi lestvami, prerezali varnostno bodečo žico in prevzeli nadzor nad ladijskim mostom. Uničili so vso komunikacijsko opremo.V podobnih primerih novodobni pirati največkrat zahtevajo odkupnino za ugrabljene. Ali je tako tudi v tokratnem primeru, ni znano. Poleg Slovenca so ugrabljeni še talci iz Hrvaške, BiH, Romunije, Ukrajine in s Filipinov. Družine ugrabljenih mornarjev so že obvestili o dogodku, je poročal Reuters.