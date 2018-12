Učiteljica dobila ganljivo darilo od revne učenke

Učiteljica ena od osnovnih šol v Washingtonuje zadnji dan pred božično-novoletnimi počitnicami prejela kar nekaj daril od svojih učencev. Toda najbolj jo je ganila vrečka penic oziroma slezovih kolačkov ('marsmallows'), ki jo je prejela od neke učenke.Na facebooku je pojasnila, da so vsi otroci na njihovi šoli zaradi socialnih razmer na brezplačnih ali polovičnih obrokih. Ena od učenk pa si je učiteljici tako srčno želela nekaj podariti, da je vzela vrečko, v kateri je dobila za zajtrk žitne kosmiče s slezovimi kolački, vsak kolaček ločila od kosmičev in tako pripravila za učiteljico paketek presenečenja. »Bodite hvaležni za to, kar imate in kar vam drugi podarijo. Res prihaja iz globin srca,« je zapisala učiteljica. Njena objava se je hitro razširila po spletu in mnogi so priznali, da ob branju niso mogli zadrževati solz.Čez čas se je učiteljica ponovno oglasila in napisala, da ne more verjeti, kolikšen odziv je doživela njena objava, vsem, ki so ponudili donacije za njene učence, pa se je iskreno zahvalila.