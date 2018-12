Turisti odločili: to je najboljša restavracija na svetu

TripAdvisor je že leta nepogrešljiva spletna stran za vse popotnike. Ko potujemo, radi raziskujemo nove kotičke, znamenitosti in restavracije, ne maramo pa razočaranj. Preden vstopimo v muzej, sedemo v bar ali obiščemo turistično znamenitost, se zato velikokrat raje o njej pozanimamo. Marsikdaj nam z nasveti pomagajo prijatelji in znanci, ki so tam že bili. A tisti, ki bolj zaupajo digitalnim virom, skoraj gotovo uporabijo TripAdvisor. Gre za aplikacijo, kjer lahko uporabniki delijo svoje pozitivne in negativne izkušnje.Zdaj so objavili najboljše restavracije na svetu po mnenju uporabnikov. Prve štiri so na evropskih tleh, za peto pa boste morali potovati v Mehiko.1. Au Crocodile, Strasbourg, Francija2. Martin Berasategui, Lasarte, Španija3. El Celler de Can Roca, Girona, Španija4. Restaurant Sat Bains, Nottingham, Velika Britanija5. Restaurante Benazuza Cancun, Mehika