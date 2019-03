Titanik bo spet plul!

705 ljudi je nesrečo preživelo.

Clive Palmer bo svoje sanje uresničil v roku dveh let.

DUBAJ – Če slišimo ime Titanik II, najprej pomislimo, da gre za drugi del slovitega filma. V resnici pa je to replika legendarne ladje, ki je tragično potonila leta 1912, potem ko je trčila v ledeno goro. Od takrat ima ime Titanik nekoliko morbiden pomen, ljudi odbija in privlači hkrati. Predmeti z ladje dosegajo astronomske vrednosti.Pobudnik izdelave kopije je milijarder. »Na milijone ljudi sanjari, kako bi bilo pluti na krovu Titanika, ga videti v pristanišču in biti priča njegovi veličastnosti. Titanik II bo ladja, na kateri se bodo te sanje uresničile,« je prepričan Palmer. Izdeluje jo podjetje Blue Star Line iz Brisbana, do zdaj so imeli že veliko težav. Potem ko so leta 2012 napovedali svojo namero, so morali leta 2015 ustaviti dela, ker so se sprli s kitajskim poslovnim konglomeratom glede pravic. To je zdaj rešeno, Titanik II pa naj bi izplul iz Dubaja leta 2022, svojo dva tedna trajajočo krstno plovbo bo opravil do Southamptona. Potem jo bo mahnil proti New Yorku po isti poti, kot jo je ubral potopljeni predhodnik.Ladja je potonila v treh urah, potem ko je nesrečno zadela ledeno goro, 14. aprila 1912 nekaj pred polnočjo. Na krovu je bilo 2240 potnikov in članov posadke, preživelo jih je le 705. Obstaja veliko različnih razlag, zakaj je mogočno plovilo potonilo, med drugimi naj bi bilo izdelano iz nekakovostnega železa, saj so jo želeli čim prej poslati na pot. Ladja je veljala za nepotopljivo. Titanik II bo imel odpravljene vse napake, ki jih je imel njegov predhodnik.