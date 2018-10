Teslo postavila pred sodišče! Slovenec delal za manj kot minimalca

Slovenec se je poškodoval v tovarni, kjer izdelujejo avtomobile Tesla. FOTO: AP

Tesla vali krivdo na podizvajalce

Elon Musk za kazen ne bo več vodil odbora direktorjev Tesle

Ustanovitelj in prvi mož avtomobilskega tehnološkega podjetja Tesla Elon Musk je dosegel poravnavo z ameriškim nadzornim organom in ne bo več vodil odbora direktorjev podjetja. Podjetje in Musk bosta morala plačati tudi 40 milijonov dolarjev kazni. Gre za posledico njegovega zavajajočega tvitanja, da bo odkupil podjetje in ga umaknil z borze.



Ameriška komisija za trgovanje z vrednostnimi papirji (SEC) je preiskavo sprožila po spornem Muskovem tvitu 7. avgusta, da bo odkupil delnice Tesle po 420 dolarjev in da ima sredstva za odkup zagotovljena. To je povzročilo precejšnje razburjenje na borzah in SEC je v četrtek Muska obtožil prevare, saj da je vedel, da za svoje trditve nima trdne podlage. Musk je načrte konec avgusta sicer preklical, obtožbe SEC pa je označil za neutemeljene.

SAN JOSE – Ameriška okrožna sodnicaiz San Joseja v Kaliforniji je odločila, da se mora ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla Motors zagovarjati na sodišču zaradi obtožb, da je vedel za grožnje z deportacijami, s katerimi so v eni od njegovih tovarn grozili tujim delavcem, če so se poškodovali, ti pa so morali delati dolge delavnike, s čimer je bil kršen zakon o delu. Tožbe prav tako navajajo, da so tujim delavcem grozili s deportacijo in zmanjšanjem plačila, če so prijavili kršitve oz. zboleli.Tesla je za gradnjo visokotehnološke lakirnice najel nemško podjetje Eisenmann, to pa je imelo slovenskega podizvajalca, završko podjetje ISM Vuzem. Evropski podjetji sta v ZDA napotili okrog 140 delavcev, predvsem iz Slovenije in Hrvaške.. Takrat so mu prisodili 550.000 dolarjev odškodnine. Problem pa je, ker še ni jasno, katero od toženih podjetij naj bi mu izplačalo odškodnino.Tožbi Lešnika iniz Hrvaške ostajata, saj so tožilci predložili vso dokumentacijo in priče, ki bodo potrdile njune navedbe. Papeš in Lešnik sta v tožbi iz leta 2016 proti amerišlemu proizvajalcu električnih vozil trdila, da sta prišla v ZDA z vizumom B1/B2, ki je namenjen za poslovne in turistične namene, in se v Tesli zaposlila prek firme ISM Vizem.Lešnik je delal pri sistemu za gretje in hlajenje, potem pa mu je spodrsnilo in je padel tri nadstropja globoko. Polomil si je obe nogi, rebra in utrpel hud pretres možganov. Delodajalec pa se ga je, namesto da bi mu pomagal, kolikor bi mu lahko, menda skušal čim prej odkrižati. Navedeno je, da je dobil okoli 900 dolarjev (800 evrov mesečno) za 250 ur dela, kar je veliko manj od minimalne plače v ZDA. V tožbi proti Tesli in podizvajalcem Lešnik med drugim zahteva povračilo okoli 2,3 milijona evrov premalo izplačanega prihodka vsem delavcem.Podjetje Tesla se bo sedaj moralo zagovarjati, ker naj bi vedeli, da je Vuzem grozil delavcem. Medtem iz Tesle sporočajo, da preiskuje te obtožbe o tujih delavcih in da so prekinili sodelovanje s podizvajalcem ISM Vuzem, za katerega pravijo, da ni izpolnil njihovih pričakovanj.