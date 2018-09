Teorije zarote: kdo je 11. septembra zrušil dvojčka?

Je za napade odgovoren sam George Bush? FOTO: Reuters

Med smrtnimi žrtvami tudi mnogo gasilcev in policistov

NEW YORK – Po 17 letih od napadov na ameriška 'dvojčka' (Twin Towers) se še vedno pojavljajo številne teorije zarote. Nekateri namreč nasprotujejo uradnim trditvam ameriške strani in trdijo, da so bili napadi 11. septembra del skrbno pripravljene zarote ZDA. Ti napadi so nato opravičevali kasnejšo ameriško vojno proti terorizmu, tudi napad na Irak leta 2003. Po mnenju zagovornikov te teorije naj bi bile stolpnice Svetovnega trgovinskega centra (WTC) zasnovane dovolj močno, da bi preživele udarec večjega letala, ravno tako pa naj pretekli požari visokih zgradb ne bi nikoli povzročili tako hitrega in obsežnega rušenja, kot je bilo to videti v primeru omejenega požara v WTC. Nekateri celo namigujejo na prisotnost eksploziva na kritičnih delih nosilne konstrukcije.Piloti ugrabitelji, ki so se po nekaterih informacijah šolali le na majhnih letalih, po mnenju teoretikov zarote ne bi mogli tako natančno leteti z velikimi potniškimi letali, ki so trčila v stavbe WTC in Pentagon. Teorije pravijo tudi, da so nekateri za napad vedeli že prej, med njimi naj bi bili tudi nekateri ljudje na ključnih položajih v politiki in gospodarstvu. Druga teorija zarote, ki se pojavlja v javnosti, za teroristični napad krivi Izrael. Takšna prepričanja se pojavljajo predvsem v krogih muslimanskih ekstremistov in antisemitov.Uradna poročila ZDA so seveda popolnoma drugačna. Na usodno torkovo jutro je 19 pripadnikov Al Kaide ugrabilo štiri ameriška potniška letala, s katerimi so izvedli samomorilske napade na nebotičnika WTC v New Yorku in zgradbo Pentagona v Washingtonu, kjer ima sedež obrambno ministrstvo, eno letalo pa je strmoglavilo nad poljem v zvezni državi Pensilvanija.V napadih je umrlo okoli 3000 ljudi, med njimi je bilo več kot 400 gasilcev in policistov, ki so najprej prihiteli na pomoč, ko je ob 8.45 prvo letalo zadelo severni stolp WTC, temu pa je čez 20 minut sledil še napad na južni stolp. Eksplozija ob trčenju je bila tako silovita, da je stalila jekleno konstrukcijo nebotičnikov, ki sta se zato kmalu potem tudi zrušila. Naslednjega dne ob 5.20 se je WTC 7 porušil kot posledica škode in požarov, ki so se zgodili že dan prej, ko se je severni stolp porušil. Ruševine podirajočih stolpov so hudo poškodovale ali uničile več kot ducat drugih sosednjih zgradb in bližnjih struktur.Glavni osumljenec za napade je takoj postal, voditelj Al Kaide. V izjavi, ki jo je televiziji Al Jazeera prinesel neimenovan vir, neidentificiran glas, izdajajoč se za bin Ladna trdi, da napadov ni načrtoval, niti zanje ni vedel, ameriška vojska pa je menda kasneje v Afganistanu našla posnetek, na katerem bin Laden priznava, da je napade načrtoval.