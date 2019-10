Tamara skrivnostno izginila: odpravila se je na avtobus, nato se je za njo izgubila vsaka sled

VITEZ – Svojci pogrešajo 24-letno Tamaro Pavlović iz Viteza, ki je bila zadnjič videna v Makarski.



»Na Hrvaškem je opravljala sezonsko delo. Zaključila ga je 30. septembra, 3. oktobra se je odjavila iz hotela in se odpravila na avtobusno postajo. Nato se je za njo izgubila vsaka sled. Njen telefon je ugasnjen, po odhodu iz hotela se ni oglasila nikomur,« so za NoviTravnik News povedali njeni starši.



Družinski člani so preklicali vse hotele v Makarski, a jim tam ne smejo razkriti imen gostov. Kot še dodajajo, so preverili vse mogoče kraje, kjer bi se lahko nahajala Tamara, in poklicali vse njene prijatelje, a nihče ne ve, kaj se je zgodilo.



Zadnja oseba, ki jo je videla, naj bi bila njena sostanovalka iz hotela. Ta trdi, da sta se s Tamaro poslovili, preden se je odpravila na avtobus. Primer preiskuje tudi policija, ki izvaja obsežno iskalno akcijo.