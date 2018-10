Takšen je dogovor voditeljev Korej

SEUL – Severnokorejski voditelj Kim Džong Un se je danes na srečanju z južnokorejskim predsednikom Mun Dže Inom zavezal k popolni denuklearizaciji Korejskega polotoka. Dogovorila sta se tudi, da bosta državi našli mirovni režim za končanje vojne, da bo južnokorejski predsednik še letos obiskal Pjongjang in da bosta priredila srečanje ločenih družin.



Po srečanju sta Kim in Mun podpisala skupno izjavo, v kateri med drugim piše, da na Korejskem polotoku ne bo več vojne. »Ni razloga, da bi se borili drug proti drugemu, saj smo en narod,« je dejal Kim.



Državnika sta se danes sestala na demilitariziranem območju na meji med državama, ki sta tehnično še vedno v vojni, saj se je korejska vojna v 50. letih končala le s prekinitvijo ognja. Kim je kot prvi severnokorejski voditelj stopil na južnokorejska tla, sicer pa je bilo to šele tretje srečanje voditeljev obeh Korej do zdaj.