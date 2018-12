Tako bo videti konec sveta

Čeprav to ni najlepša misel, pa se gotovo večini vsaj občasno prikradejo ideje o tem, kako bi bil videti konec sveta. Če drži teorija znanstvenikov, bi lahko prišel trenutek, ko bo vse na Zemlji uničeno. A ta naj bi bil še precej oddaljen.



Teorija o velikem trganju pravi, da bi lahko prišlo do trenutka, v katerem bi se vesolje prelomilo in bi bilo uničeno vse – od planetov, ljudi do živali in atomov, piše Big Think. »To se morda sliši bolj kot znanstvena fantastika,« je dejal fizik Robert R. Caldwell, ki je tako idejo razvil že leta 2003 skupaj z Marcom Kamionkowskijem in Nevinom Weinbergom z univerze Kalifornija. Vesolje bo razpadlo Njihov kozmološki model konca vesolja predvideva, če se bo širjenje vesolja še naprej pospeševalo. Čez milijone let bo nastopil trenutek, ko bo vse sile, ki vesolje držijo skupaj, nadvladala temna energija, skrivnostna sila, ki po predvidevanjih predstavljala 68 odstotkov energije v vidnem vesolju. Če bo prevladala nad gravitacijskimi, elektromagnetnimi in šibkimi jedrskimi silami in bo dosegla točko, ko bo lahko razdvojila posamezne atome, bo vesolje dobesedno razpadlo.



Nov model teorije trganja vesolja, ki so ga predstavili leta 2015, pa predvideva, da je konec vesolja oddaljen 22 milijard let. Ker je širjenje vesolja po tem modelu neskončno, bo tako viskoznost vesolja odgovorna za njegovo uničenje.