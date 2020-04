Švedi bi že maja lahko dosegli kolektivno imunost, trdi epidemiolog

Deli Švedske bi lahko bili kolektivno imuni na novi koronavirus že naslednji mesec, je izjavil vodilni švedski epidemiolog, medtem pa število smrtnih žrtev zaradi covid-19 v tej skandinavski državi raste.



Švedska vlada še vedno vztraja pri odločitvi, da ne bo razglasila karantene, kljub vse glasnejšim pozivom, naj sprejme hitre in radikalne ukrepe za omejitev širjenja virusa sars-cov-2. odpovedali so sicer vse nogometne tekme in predavanja na univerzah, še vedno pa ostajajo odprte restavracije, kinodvorane, telovadnice, pubi in trgovine.



Prejšnji teden je Švedska napovedala načrt agresivnega režima kolektivnega testiranja, v katero nameravajo izvesti 100 tisoč testov, saj je število potrjenih okužb že preseglo 13 tisoč. Mrtvih že beč kot 1.500 ljudi Arhitekt sporne švedske strategije zdravnik Anders Tegnell je za tamkajšnje medije zatrdil, da bi bili lahko prebivalci Stockholma – švedska prestolnica je epicenter epidemije v tej državi – že naslednji mesec lahko kolektivno imuna na virus. »Sodeč po modelih Agencije za javno zdravje bomo v Stockholmu videli vse več ljudi, ki bodo imuni in bo to vplivalo na širjenje virusa,« je dejal in dodal, da so ti matematični modeli »tako dobri kot podatki, ki smo jih v njih vnesli. Videli bomo, ali so pravi.«



Na švedskem je zaradi covid-19 umrlo že več kot 1.500 ljudi, kar pa Tegnell ne pripisuje neuspehu svoje strategije ampak temu, da niso uspešno zaščitili ljudi, ki živijo v domovih za starejše občane.



Švedska je nekakšen svojevrsten poskus, saj kljub predlogu EU-ja zavrača uvedbo karantene, zaradi česar je deležna številnih kritik. Trenutno približno polovica ljudi dela od doma, javni promet v Stockholmu pa je padel za polovico. Vlada je prepovedala zbiranje več kot 50 ljudi in prepovedala obiske v domovih za starejše ter nenujna potovanja na Švedsko iz nečlanic EU. Nasprotniki liberalne politike švedske vlade s prstom kažejo na vse večje število smrtnih žrtev, češ da to dokazuje napačno odločitev vlade. Posebna pooblastila vladi V četrtek je švedski parlament sprejel zakon, ki vladi začasno daje moč hitrega sprejetja ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja novega koronavirusa brez predhodne odobritve poslancev. V skladu z novimi pooblastili lahko vlada zapre podjetja, omeji javna zbiranja ali zapre pristanišča in letališča. Po nasprotovanju opozicije so zakon popravili tako, da lahko parlament naknadno preglasuje ukrepe vlade, če se mu to zdi nujno.