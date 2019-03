Strmoglavljeno letalo boeing 737 max 8: katere letalske družbe še letijo z njimi

Ste videli mladoletno Laro? Izginila je

LJUBLJANA – Pogrešana je mladoletna Lara Serdinšek Mehić iz Ljubljane, obvešča PU Ljubljana. V poročilu navajajo, da je visoka okoli 160 centimetrov in vitke postave. Ima svetlo rjave ravne lase, ki segajo prek ramen, in rjave oči. Oblečena naj bi bila v siv spodnji del trenirke, raztrgan na predelu kolen, črn pulover s kapuco, jakno s kapuco z vojaškimi motivi in barvami, obuta