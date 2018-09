Strašno, smrt grozi celi generaciji otrok

LONDON, SANA – V Jemnu, kjer so zaradi vojne cene hrane in goriva vse višje, več kot pet milijonom otrok grozi lakota, je posvarila mednarodna humanitarna organizacija Save the Children, ter opozorila, da lakota in smrt grozita celotni generaciji otrok.



Triletni konflikt med koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije proti hutijskim upornikom je že tako osiromašeno državo potisnil do roba lakote, zaradi česar mnogi nimajo dostopa do hrane in vode, opozarja organizacija. Lokata in bolezni Milijoni otrok ne vedo, kdaj ali če sploh bodo imeli naslednji obrok, opozarja izvršna direktorica organizacije Save the Children Helle Thorning-Schmidt. »Ta vojna lahko povzroči smrt celotne generacije jemenskih otrok,« ki se poleg lakote soočajo tudi z drugimi grožnjami, od bomb do bolezni, kot je kolera, ki bi jih lahko preprečili, je dejala.



Že tako slabe humanitarne razmere še dodatno zaostrujejo boji za jemensko pristanišče Hudajda, ki grozijo, da bodo prekinili že sicer šibke pošiljke pomoči, od katerih je odvisno preživetje vsaj osem milijonov prebivalcev.