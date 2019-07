Steklenica prispela šele po pol stoletja

Paul Gilmore je spisal šest sporočil in jih v steklenicah zalučal v vodo.

Zgodba o britanski migraciji

Avtor sporočila se je takrat selil v Avstralijo, vmes se je že vrnil v domovino.

Le kratek čas na gladini

132

let je steklenica s sporočilom z nemške ladje iskala najditelja.

Pred pol stoletja je v morje odvrgel šest steklenic s sporočilom in ena je vendarle našla pot do svojega prvega lastnika. Trenutno jo varuje njegova sestra, ko pa se vrne s križarjenja po Baltskem morju, se je bo nedvomno razveselil!Bilo je leta 1969, ko je takrat trinajstletnipotoval na krovu potniške ladje Fairstar, ki je britanske migrante popeljala novi usodi naproti, v Avstralijo. Najstnik je v pismu, ki ga je spisal na papir ladijske družbe Sitmar Line, pojasnil, da je z družino na poti v Melbourne, in zaprosil morebitnega najditelja sporočila, naj mu steklenico vrne na novi naslov.In prav to se je zgodilo, a šele pol stoletja pozneje. Avstralecin njegov sinsta med ribolovom v mrežo ujela steklenico s pismom in navdušena nad najdbo poiskala dom Paula Gilmorja, ki pa ne živi več v Avstraliji, temveč se je po štirih letih vrnil v Združeno kraljestvo. Za pomoč sta tako zaprosila televizijo ABC, ki je najprej izsledila avtorjevo sestro, navdušeno zaradi najdbe in ganjeno ob spominih na dolgo plovbo in družinsko potovanje na drugi konec sveta.»To je neverjetno,« je jokala Annie, »Paul bo šokiran, ko izve! Dobro se spominjam, ko je pisal ta sporočila. Napisal je šest pisem in jih vstavil v šest steklenic v upanju, da bo vsaj ena našla pot do dobrih ljudi.« Pojasnila je, da je Paul trenutno na potovanju, ironično, na križarjenju po Baltskem morju: »Res smešno, kajti ne mara križarjenja. Po mojem je nazadnje potoval z ladjo ravno tistega leta v Avstralijo!«Da je steklenica sploh plavala na gladini, je pravzaprav osupljivo, pojasnjujejo strokovnjaki. Najverjetneje je ostala na površju le kakšno leto, potem jo je najbrž naplavilo in zakopalo na plaži. Ker morje nikoli ne miruje, jo je po več desetletjih znova odplaknilo, dokler ni pristala v ribiški mreži.Spomnimo, pred tedni smo pisali o štiriletni Britanki, ki je v morje ob španski plaži odvrgla sporočilo v steklenici, odgovor pa jo je dosegel že čez tri tedne – iz Rusije! Za najstarejše velja sporočilo v steklenici, ki ga je lani odkrila Avstralka: v roke ji je naplavilo kar 132 let staro steklenico džina, ki so jo odvrgli z nemške potniške ladje. Ta je leta 1886 prečkala Indijski ocean, 950 kilometrov od avstralske obale, in kot poskus, pri katerem so analizirali morske tokove, v vodo odvrgla več steklenic.Morebitne najditelje so v vloženih pismih naprošali, naj sporoči datum najdbe in svoje koordinate. Na italijansko obalo blizu kraja Morciano di Leuca pa je pred dnevi naplavilo steklenico s sporočilom žalujoče matere, ki je izgubila hčer v terorističnem napadu na koncertu ameriške pevkev Angliji leta 2017. Stekleničko je našel čistilec na obali in jo je predal županu najbližje vasice, ki je žajujočo mater in njene svojce že povabil na obisk, da jim izroči steklenico, ki je prepotovala več kot 1000 kilometrov.