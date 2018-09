Ste leteli s to letalsko družbo? Hekerji ukradli podatke plačilnih kartic

LONDON – Hekerji so britanskemu letalskemu prevozniku British Airways v napadu na spletno stran in mobilno aplikacijo avgusta in septembra ukradli podatke 380.000 imetnikov plačilnih kartic. Gre za osebne in finančne podatke, ne pa tudi podatke o njihovih potovanjih in potnih listih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



»Urgentno preiskujemo krajo podatkov strank z naše spletne strani in mobilne aplikacije. Ukradeni podatki niso vključevali podatkov o potovanjih in potnih listih, odtujeni so bili osebni in finančni podatki strank, ki so rezervacije opravili prek spletne strani in mobilne aplikacije,« so pri prevozniku v četrtek zapisali v sporočilu, v katerem so se strankam tudi opravičili zaradi incidenta. Odškodnine? O zadevi so obvestili policijo in druge pristojne organe. Ponovno so tudi že vzpostavili spletno stran, tako da se lahko potniki prek spleta normalno prijavijo na let.



Do napada je prišlo med 21. avgustom in 5. septembrom, ukradli pa so podatke imetnikov okoli 380.000 plačilnih kartic. Letalska družba stranke poziva, naj se posvetujejo s svojo banko oziroma izdajateljem plačilne kartice. Glede morebitnih odškodnin v družbi pravijo, da bodo s strankami stopili v stik in morebitne zahteve reševali individualno.