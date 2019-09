Srbi so se razpisali o Vinčiću: smrt očeta ga je okrepila, tak tatu ima na roki

Smrt očeta ga je ojačala

Danes bodo vse oči odprte v finale evropskega prvenstva v odbojki. Slovenska reprezentanca je v odlični formi in prav tako tudi navijači. Oboji se nadejajo evropskemu odličju, pri tem pa jih motivira zmaga košarkarjev proti Srbiji pred dvema letoma in vsi upajo, da bodo slovenski fantje uspeli ponoviti izjemen uspeh v Parizu.Če so se pred dvema letoma Srbi hvalili, da je v slovenski košarkarski reprezentanci veliko fantov s srbskimi koreninami, pa so v odbojkarski reprezentanci izpostavili le enega, a kot pravijo, aduta slovenske ekipe. Vinčić je rojen v Slovenj Gradcu, korenine pa ima v Republiki srbski.Dejan je ostal brez očeta pri 11 letih, kar je po pisanju Kurirja, bilo za družino hud udarec, hkrati pa je moral Dejan hitreje odrasti. Vinčič je po pisanju Kurirja leta 2016 povedal: » Še vedno se zelo rad spominjam svojega otroštva in mladosti, vedno pa pride do tistega obdobja, ko sem pri enajstih letih izgubil očeta. Zelo sem ga pogrešal, še posebej ker je bilo to tisto najbolj občutljivo obdobje odraščanja. Ostal sem sam z mamo in bratom«.Njegov oče je bil zaposlen v Gorenju, a je imel še svojo obrt. Bil je mojster za vse. Nikoli ni bil bolan, nato pa je kar naenkrat obležal v bolnišnici v Celju. Ugotovili so, da ima tumor. Sedmi dan so ga prepeljali v Ljubljano, a je tam žal preminil. Za vso družino je bil to velik šok. Dve leti sta bili zelo težavni. Ko sem očeta najbolj potreboval, ga nisem imel ob sebi, z bratom sva zato morala hitro odrasti, da sva lahko pomagala mami. Ostala je sama z eno plačo in dvema šoloobveznima otrokoma. Časi so bili težki, toda mama nama je priskrbela vse, kar sva potrebovala. Ona je moja junakinja,« piše Kurir in citira enega od slovenskih medijev.Njegova mama pride na vse reprezentančne tekme, ki jih igra Vinčić po Sloveniji. »To ji je dalo nov zagon, da je spet dobila voljo do življenja, in seveda to, da sem si ustvaril družino in je dobila vnukinjo,« je dodal Dejan, ob katerem ob strani stoji tudi njegova soprogaMoč mu daje nenazadnje tudi tetovaža Janeza Krstnika, ki jo ima na roki.