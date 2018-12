Srbi obtožujejo predsednika, da ima harem s spolnimi sužnjami

PRIŠTINA – Da med Srbi in (kosovskimi) Albanci ni veliko ljubezni, ni nobena skrivnost, zato tudi ne preseneča članek o predsedniku Kosova Hashimu Thaciju, ki ga je objavil srbski portal srbin.info.



Portal tako trdi, da ima Thaci v središču Prištine v kleti neke stavbe harem s 52 spolnimi sužnjami, ki morajo zadovoljevati njegove prijatelje, tuje diplomate, pripadnike Kforja in Eulexa, ter da tam orgije trajajo tudi po več dni.



Po besedah ene izmed deklet, 19-letne Ukrajinke N. N., ki se je rešila iz harema, ko je njena družina plačala 80 tisoč dolarjev, na orgijah ne manjkata alkohol in droge. Povedala je še, da Thaci imel spolne odnose z njo, a je bil tako zadet zaradi kokaina, da je komaj kazal znake življenja. Ubil jo je pred vsemi »Nobena izmed deklet ni Albanka. Nekaj jih je z Balkana, na desetine Rusinj, ena je temnopolta iz Kameruna, dve sta Kitajki. Tam na mesec porabijo na kilograme kokaina in drugih drog. Ni stvari, ki jo dekleta iz harema lahko zavrnejo. Ena izmed deklet iz Kolumbije, ki so jo imenovali Dolores, je svojo neposlušnost plačala z glavo – v jedilnici jo je pred vsemi s pištolo ubil član Thacijevega varovanja,« je N. N. po pisanju portala povedala ruskim obveščevalcem.



V haremu je bilo vedno najmanj pet članov Thacijevega varovanja, med njimi Čečen, ki je Ukrajinko, potem ko ga je spolno potešila, varoval in tudi pomagal organizirati, da jo je njena družina lahko odkupila.