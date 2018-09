Sramota za pravno fakulteto: študentko zmerjal z nižjerazredno državljanko

Pismo namenjeno Možini:

Dragi gospod Možina

Verjamem, da ni enostavno, ko vam nekdo od vaših študentov nastavi ogledalo, ko vam s tem, da vas s svojo svetlobo presvetli, dvigne vašo lastno temo. Verjamem, da vam takrat ni lahko. Videti sebe je najtežje. Vendar pa vam nekaj povem, moja hči ni nizko razredna državljanka, kot ste jo imenovali. Morda v svojem življenju ne bo spisala vrhunskega zagovora obtoženemu kriminalcu, bo pa vsekakor vrhunska zagovornica nemočnih. Tistih, ki se ne morejo braniti sami. Morda ravno tistih, ki jim vi pravite nizko razredni državljani.

Tri otroke imam in najstarejši je že vrhunski pravnik. Šel je skozi vaš sistem in uspel. Hči je pri 15. letih izgubila očeta. Šla je skozi mnoge prelomnice v življenju, vendar pa je nihče do sedaj še ni označil tako nizkotno kot prav vi. S tem sicer izražate svojo rano, nemoč in vaš občutek majhnosti. To, da o nekom, o komer ne veste popolnoma nič, obsojate, govori o vaši namišljeni veličini. Verjamem, da ste z veseljem naredili tisto, kar vam kot profesorju na fakulteti vsekakor dovoljuje sistem, to je zaključiti izpit z negativno oceno. Vsekakor ste s poniževanjem uspeli.

Pa mogoče ne veste, da se ta oseba (moja hči) ukvarja s pomočjo nemočnim živalim. Takim, ki jih ljudje, ko se jih naveličajo, odvržejo na cesto. S svojo pokojnino po očetu, ki je njen edini vir prihodka, jih vozi na sterilizacije ter skrbi za njih. V skrbi za naravo in živali naredi mnogo več, kot kdorkoli drug. Ona ne živi v iluziji materialnega sveta, kjer je pomembna draga ura kot statusni simbol. Morda res ne bo vrhunska zaščitnica kriminalnih združb, bo pa več kot vrhunska zaščitnica nemočnih ljudi in živali. In samo to je bistvo našega življenja. Kaj lahko naredimo za sočloveka. In to, da mu odvzamemo upanje v enakost in pravičnost, sigurno ni ena od teh stvari.

Pravijo, da obsojamo samo tisto, kjer se sami najdemo. Torej se lahko vprašate, kje vas boli ta nizko razredni državljan. Kje se čutite tako ponižani? Morda vam ni uspel veliki met v življenju? Ampak to je vaša zgodba. Jaz vem, kje sem jaz in kje je moja družina. In verjemite mi – smo veliko boljši od tega, za kar se imate vi!

Sram vas je lahko, da v imenu in za imenom najboljše fakultete, ki vzgaja ljudi, ki naj bi spreminjali sisteme v Sloveniji na bolje, delujete proti študentom. Moja hči je do danes vztrajala in se vse poletje učila. Danes se je odločila, da zapusti ta hram učenosti. In odločila se je zaradi vas. Upam, da vam vodstvo vaše fakultete stoji ob strani. Da stoji tudi za vašimi besedami, ki pa žal niso nikomur v ponos. Besede, da nizko razrednim državljanom ne boste dovolili opravljati pravniškega poklica.

Tukaj pa jaz zahtevam pravico in spoštovanje do mojih otrok in od vas pričakujem opravičilo. Lahko vas tudi povabim v moj hram učenosti, da razbijeva kakšno iluzijo o več vrednih in manj vrednih državljanih. In verjemite, zelo bo zanimivo.

Do danes sem živela z mislijo, da je pravo skrb za pravičnost in enakost za vse, pa gre očitno zgolj za zaščito »prvo razrednih državljanov« pred vsemi ostalimi.

Dekanu:

Spoštovani, pošiljam vam to pismo v vednost, s kakšnimi opazkami omenjeni gospod Damjan Možina naslavlja svoje študente. Na vas se obračam zgolj zato, ker spoštujem vašo fakulteto in vašo skrb za pravičnost. Zato vas resnično prosim, da preverite, ali se te izjave skladajo tudi z vašo vizijo in vizijo Pravne fakultete.

Hvala za vaše razumevanje in resnično ne želim »cviliti« zaradi neopravljenega izpita. Želim pa opozoriti na odnos profesorja do študentov.

Mateja Čejvanovič

