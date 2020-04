Sprehod z želvo za 400 evrov

16.545 kazni so izdali na velikonočni ponedeljek.

Vzdrževanje karantene pri naših zahodnih sosedih nikakor ni mačji kašelj, številni Italijani preprosto ne zmorejo upoštevati strogih zapovedi, zato imajo možje postave vsak dan polne roke dela z neodgovornimi kršitelji. V tamkajšnjih medijih tako odmeva zgodba 60-letnice, ki je med neodložljive opravke uvrstila sprehod s svojo hišno ljubljenko – želvo.To je nedopustna diskriminacija, popolna oslarija, je vpila na policiste, potem ko so jo kregali, nemudoma napotili nazaj domov in ji naznanili globo, visoko kar 400 evrov! Le zakaj bi se lahko sprehajali samo psi, tudi želve imajo svoje pravice, je tulila 60-letnica iz Rima, toda neomajnih in vseh neumnosti vajenih mož postave ni mogla prepričati. Zakonodaja o karanteni je zelo jasna: dom lahko zapustiš le za obisk trgovine, lekarne, pošte, banke in sprehod s psom ter seveda nujen obisk pri zdravniku, želva pač ni tisti hišni ljubljenček, zaradi katerega bi lahko tvegali zdravje, poudarjajo. Pa še na povodcu ni bila! Spomnimo, podobno trmasta in nespametna je bila pred tedni ženica v Trstu, ki je prav tako odštela 400 evrov za nesmiselno, kar štiriurno vožnjo z avtobusom. Doma preprosto ni več zdržala, je zaman pojasnjevala. Še pristavimo, italijanske oblasti so na velikonočni ponedeljek izdale rekordnih 16.545 kazni zaradi kršenja omejitve gibanja, še 13.756 pa v nedeljo.Novi koronavirus v Italiji sicer zelo počasi izgublja moč, zato oblasti že naznanjajo postopne omilitve ukrepov. Med drugim so vrata spet odprle knjigarne in otroške trgovine, proizvodnjo pa so zagnali v lesni industriji, a v najhuje prizadeti Lombardiji sprememb ne načrtujejo.