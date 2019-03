Šokantno razkritje znane političarke: V šoli so me tepli

Nekdanja predsednica hrvaške vlade, ki je veljala za dobro prijateljico nekdanjega predsednika vlade in današnjega predsednika republikeje na na twitterju na dan žena razkrila, da je bila v preteklosti žrtev nasilja in seksizma.»Ko sem bila majhna punčka, so me tepli, ker edina v razredu nisem imela očeta. Ko so me želeli očrniti kot političarko, so mi rekli, da matere samohranilke ne znajo vzgajati otrok. Zato sem občutljiva za vsako lažno zavzemanje za pravice otrok.« Sledilci zapisu niso veliko dodali in so Kosorjevi iz srca zaželeli srečni 8. marec.