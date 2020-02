Šok za valentinovo: od pokojnega moža je prejela rože

Moški iz Kentuckyja je pred svojo smrtjo poskrbel, da bo njegova soproga vsako leto za valentinovo dobila rože. Boljša polovica Richa Coxa tako že osem let za svoj rojstni dan in valentinovo, ki je dan kasneje, prejme šopek rož. Ko se je to zgodilo prvo leto po njegovi smrti, je bila šokirana. »Bilo je zelo čustveno,« je dejala za CNN. Kot je pojasnila, je bila hkrati žalostna in srečna da bo na ta način za vedno z njo.



Posebno darilo tako že od leta 2013 prispe ob istem času, a vsakič z drugačnim posvetilom. »Tudi če me ne vidiš, sem vedno tu. Ljubim te, Rich,« se je glasilo sporočilce leta 2018.



Par je skupaj preživel 26 let, Rich pa je v 53. letu izgubil bitko z rakom.