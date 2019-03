Šok! Morilec poslušal četniško pesem, na pištole izpisal imena v cirilici

CHRISTCHURCH – Avstralski državljan(28), ki je izvedel pokol v mošeji na Novi Zelandiji , svoj krvavi strelski pohod pa prenašal v živo, je navdih dobil v norveškem množičnem morilcu(ta je julija 2011 v strelskem pohodu v Oslu in na otoku Utoya ubil 77 ljudi), na masaker pa se je pripravljal ob poslušanju četniških pesmi. V napadih na dve mošeji v Christchurchu je umrlo najmanj 49 ljudi.Preberite še:V avtomobilu smrti, kot so ga poimenovali mediji, se je do mošeje peljal ob spremljavi glasbe, ena izmed pesmi, ki jih je poslušal, pa je bilaOd Bihaća do Petrovca sela, v kateri se omenja tudi, nekdanji politični vodja bosanskih Srbov, v Haagu obsojen zaradi vojnih zločinov med vojno v BiH. Masaker v Christchurchu se je zgodil ravno pet dni pred tem, ko naj bi drugostopenjsko sodišče izreklo sodbo Karadžiću.Kakšna, če sploh, je povezava med Srbijo in napadalcem, ni znano, je pa poslušal tudi nekatere druge tuje pesmi. Prav tako je imel na puškah, ki jih je uporabljal, izpisana imena v nemščini, bolgarščini, ruščini in srbščini. Hkrati je narisal nacistične simbole.Srbski mediji so opazili, da je imel v cirilici izpisani imeniin. Popović (1833–1901) je bil črnogorski pisatelj, vojskovodja in vojvoda, Lazar (1329–1389) pa srbski knez, ki je umrl v boju s Turki na Kosovem polju.